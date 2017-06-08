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11:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Знаменитые паромы выставлены на продажу во Владивостоке

Паромы «Бригадир Ришко», «Уссурийский залив» и «Залив Восток» выставлены на продажу во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Ранее пассажирские паромы перевозили граждан на Русский остров, мыс Песчаный и остров Попова. Однако, с открытием Русского моста этот вид транспорта потерял свою актуальность. Техническое обслуживание не проводилось, экипаж у судов отсутствует, и вот уже несколько лет паромы простаивали без дела.

Сейчас жителей Русского острова домой доставляют автобусы, однако горожане по-прежнему ностальгируют по ушедшим временам, когда добирались до островных территорий на морском транспорте.

Напомним, регулярные перевозки прекратились в 2013 году, когда городская администрация в одностороннем порядке расторгла договор с «Мортрансом».

Василий Кучин.

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