Знаменитые паромы выставлены на продажу во Владивостоке
Паромы «Бригадир Ришко», «Уссурийский залив» и «Залив Восток» выставлены на продажу во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Паромы «Бригадир Ришко», «Уссурийский залив» и «Залив Восток» выставлены на продажу во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Ранее пассажирские паромы перевозили граждан на Русский остров, мыс Песчаный и остров Попова. Однако, с открытием Русского моста этот вид транспорта потерял свою актуальность. Техническое обслуживание не проводилось, экипаж у судов отсутствует, и вот уже несколько лет паромы простаивали без дела.
Сейчас жителей Русского острова домой доставляют автобусы, однако горожане
Напомним, регулярные перевозки прекратились в 2013 году, когда городская администрация в одностороннем порядке расторгла договор с «Мортрансом».
Василий Кучин.