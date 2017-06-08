«Вим-Авиа» отменила рейсы из Екатеринбурга в Сочи и Симферополь

Большинство отмененных рейсов из Москвы в Анталью и Сочи, а также из Сочи в Казань и Уфу. В этот список попали и рейсы из уральской столицы.

Согласно размещенной информации, отменены рейсы 9347/9348 Сочи — Екатеринбург — Сочи с 7 по 14 июня и рейсы 9358/9357 Симферополь — Екатеринбург — Симферополь с 7 по 14 июня.

«Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о Вашей поездке владеет ваш туроператор. Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее авиакомпания уже сообщала о ряде отмененных рейсов из Екатеринбурга в Симферополь и Сочи, из Антальи в Челябинск, Нижневартовск и Тюмень, а также ряд других российских городов.

Как писал «УралПолит.Ru», 2 июня самолет «Вим-Авиа» вылетел из аэропорта Кольцово в Турцию с опозданием на 19 часов и не смог взять на борт всех пассажиров.