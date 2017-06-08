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09:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии в 2017 году маткапитал составит 453 тысячи рублей

Общая сумма средств, переведенных на счета молодых родителей, уже превысила 71 млрд рублей.

В Башкирии продолжается прием заявок на получение маткапитала. В пресс-службе городской администрации отмечают, что за время действия программы было выдано более 267 тысяч сертификатов на маткапитал.

Общая сумма средств, направленная на приобретение, строительство или реконструкцию жилья для молодых семей превысила 71,4 млрд. рублей. Также родители могли воспользоваться возможностью направления средств маткапитала на образование детей, за годы действия программы было перечислено 379,5 млн рублей.

В этом году сумма маткапитала составит порядка 453 тысяч рублей на семью. Для того, чтобы получить денежные средства необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. Напомним, что время действия сертификата не ограниченно.

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