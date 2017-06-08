«Генерал Ватутин» отправится на ремонт после прибытия в Ростов-на-Дону

Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер «Генерал Ватутин» изменил курс и движется в сторону
«В порт
Также сообщалось, что судном владеет собственник из России, которому оно было продано компанией гражданина Кипра. На борту лайнера находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.
Ранее появилась информация, что лайнер будет поставлен на внутренние речные маршруты в РФ уже в 2018 году. Как выяснил «Вестник АТОР», продавать туры на рейсы нового лайнера будет круизная компания «Инфофлот». Теплоход был приобретен сейшельской компанией Skypoint. Управлять теплоходом в России эта компания будет через свою «дочку» (российское юрлицо), с которой и будет эксклюзивно сотрудничать «Инфофлот».
«Генерал Ватутин» — круизный четырехпалубный теплоход, который курсирует по Днепру и Черному морю. На судне оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. На судне также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.