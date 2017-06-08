До конца года в Ростове появятся белорусские электробусы

«Электробусы как пилотный вариант городского транспорта мы испытаем до конца года», — сказал глава региона. — «Но это только начало “перезагрузки” транспортной системы в донской столице».

По его словам, среди преимуществ этого вида транспорта — большая (до 150 человек) вместимость, работа в широком диапазоне температур, езда не менее 300 км при полной зарядке, которая длится 4 часа. Среди недостатков Василий Голубев отметил то, что и в сильный холод, и в жару энергия расходуется на поддержание комфортной температуры в салоне, что уменьшает путь электробуса.

Напомним, в мае губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного собрания Александр Ищенко посетили минский завод «Белкоммунмаш». Электробус Е420 «VITOVT ELECTRO» производства «Белкоммунмаша» имеет современный дизайн кузова, выполненного из композитных материалов, комфортный салон и кабину водителя. Он оснащен системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов, которые позволяют обеспечить движение электробуса по маршруту с быстрой зарядкой на конечных остановочных пунктах. Также машина обладает улучшенной проходимостью и обеспечивает удобную посадку и высадку маломобильных пассажиров, а кабина водителя кондиционируется.