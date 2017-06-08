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15:17 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Дорожный ремонт на 39-ой Гвардейской будет вестись по ночам

В Краснооктябрьском районе Волгограда в этом году будет полностью отремонтирована дорога, соединяющая Первую и Вторую продольные магистрали.

Ремонт будет произведен на улице 39-я Гвардейская в границах от проспекта Ленина до улицы имени Маршала Еременко.

Как стало известно ВДТВ, в настоящее время на объекте задействовано 9 единиц спецтехники и 3 бригады дорожников. Для удобства автомобилистов работы по укладке верхнего покрытия будут вестись в ночное время.

Отметим, что всего на данном участке улицы будет заменено свыше 3,5 тысяч метров бордюров и установлено порядка 2,2 тысячи метров садового бортового камня.

После того как старое асфальтовое покрытие будет фрезеровано, рабочие приступят к укладке выравнивающего слоя. Всего будет заменено 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Верхнее покрытие будет выполнено из щебеночно-мастичного асфальта — прочного и износостойкого материала.

Обочины на пешеходном переходе улицы будут укреплены с использованием современной геосетки и геоткани. Для комфорта пешеходов будет обновлено свыше 4 тысяч квадратных метров тротуаров.

Напомним, что одновременно в дорожные работы ведутся на 16 объектах: на Елецкой, Третьей Продольной, Кубинской, Ленкоранской, Чарджуйской, Краснознаменской, Пархоменко в границах улиц Невской и Кубанской, проезде Дорожников и других. В планах — подготовительный этап на Череповецкой и Азизбекова. Контракты заключены с дорожными организациями на обновление Ополченской, Центральной набережной и др.

Всего в 2017 году планируется привести в порядок около 100 километров улиц.

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