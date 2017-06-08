Рустам Минниханов осмотрел площадку строительства подземного паркинга перед НКЦ «Казань»

В обходе территории его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Наталия Фишман, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева и другие.

Напомним, что строительство подземного 4-уровневого паркинга по ул. Пушкина было начато в сентябре 2016 года. Заказчиком объекта является ОАО «ТАИФ», проектировщиком — ГУП «Татинвестгражданпроект». Окончание работ запланировано на июнь 2018 года, работы осуществляются в соответствии с графиком. Рустаму Минниханову доложили о текущей ситуации на объекте.

Также в ходе осмотра площадки Рустаму Минниханову рассказали о благоустройстве территории подземной парковки. Пояснения давал генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.