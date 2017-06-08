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15:13 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Рустам Минниханов осмотрел площадку строительства подземного паркинга перед НКЦ «Казань»

(Город Казань KZN.RU, 7 июня). Площадку строительства подземного паркинга перед НКЦ «Казань» посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В обходе территории его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Наталия Фишман, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева и другие.

Напомним, что строительство подземного 4-уровневого паркинга по ул. Пушкина было начато в сентябре 2016 года. Заказчиком объекта является ОАО «ТАИФ», проектировщиком — ГУП «Татинвестгражданпроект». Окончание работ запланировано на июнь 2018 года, работы осуществляются в соответствии с графиком. Рустаму Минниханову доложили о текущей ситуации на объекте.

Также в ходе осмотра площадки Рустаму Минниханову рассказали о благоустройстве территории подземной парковки. Пояснения давал генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Затем Президент Татарстана и сопровождающие его лица поднялись в Фуксовский сад, расположенный в непосредственной близости от реки Казанка, у склона на левом берегу. Фуксовский сад был торжественно заложен в Казани еще в мае 1896 года. Рустам Минниханов предложил подготовить продуманное концептуальное решение, которое позволило бы соединить эту площадку с Кремлевской набережной, с территорией НКЦ «Казань», сообщает пресс-служба Президента РТ.

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