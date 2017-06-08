Снижение тарифов на медицинские услуги опаздывает на месяц
Прошло два месяца после утверждения парламентом постановления, предусматривающего пересмотр тарифов на
Прошло два месяца после утверждения парламентом постановления, предусматривающего пересмотр тарифов на
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Депутат от ПКРМ Оксана Доменти заявила для IPN, что правительство задерживает исполнение постановления парламента, и это не делает чести исполнительной власти. «До сих пор не было официальной реакции на наши обращения о внедрении этого решения. Я надеюсь, что правительство не саботирует законодательное решение», — отметила депутат.
«Это решение не прихоть парламента, кстати, принятое единогласно парламентом, а было необходимостью, основанной на анализе и объективных факторах. Мы и все граждане ждут, чтобы правительство пришло с объективным анализом методики формирования тарифов, и решение о новых тарифах будет принято на основе объективных факторов, а не субъективных», — сказала Оксана Доменти.
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Проект постановления, который предусматривает пересмотр тарифов на
Тарифы на