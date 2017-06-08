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10:14 (мск), источник: БЕЛТА

Колбасу «в галстуках» начали выпускать на Могилевском мясокомбинате

ОАО «Могилевский мясокомбинат» запустил новую линейку продукции под брендом «Гурмістр». Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела маркетинга предприятия Николай Карпечкин.

Источник: БЕЛТА

«Это более 10 наименований сырокопченых и сыровяленых колбас по новым рецептурам и технологиям. Их легко найти на прилавках магазинов, поскольку они «одеты» в яркую и красочную упаковку с изображением креативных галстуков с различными рисунками и символикой, как свидетельство изысканного вкуса и высокого качества изделий, — отметил начальник отдела маркетинга предприятия Николай Карпечкин. — В эту же линейку вошли и мясные чипсы из говядины, а в ближайшее время мы освоим выпуск чипсов из свинины для гурманов и любителей пива.

Эта продукция рассчитана на самый широкий вкус потребителей. Она находится в среднем ценовом диапазоне. «Мы рассчитываем, что она будет пользоваться повышенным спросом не только на белорусском рынке, но и на внешнем благодаря отменному качеству и прекрасным вкусовым свойствам. Ведь при ее приготовлении используются только натуральные ингредиенты. Ею уже заинтересовались наши партнеры в России и других странах ЕАЭС. Кстати, новая продукция широко представлена на выставке “Белагро-2017” и пользуется повышенным вниманием у посетителей», — подчеркнул Николай Карпечкин.

По его словам, ребрендинг торговой марки и освоение выпуска новой продукции предприятие проводит с целью улучшения экономической эффективности работы. Для этого разработана поэтапная стратегия, и в настоящее время активно идет процесс внедрения новых разработок, ведется их выпуск в тестовом режиме. К примеру, в ближайшее время планируется приобрести новое оборудование для выпуска полуфабрикатов в полимерной упаковке, что увеличит сроки хранения мясных изделий с целью их реализации в крупные торговые сети в Беларуси и за рубежом.

Предприятие создано в 1905 году. Сегодня оно является одним из крупнейших в мясной промышленности Беларуси. Здесь освоен выпуск более 300 наименований мясных изделий: колбасы, изделия из свинины и птицы, субпродукты, полуфабрикаты мясные и др. Также здесь производят около 500 т пельменей в год 21-го наименования.

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