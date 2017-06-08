Колбасу «в галстуках» начали выпускать на Могилевском мясокомбинате

«Это более 10 наименований сырокопченых и сыровяленых колбас по новым рецептурам и технологиям. Их легко найти на прилавках магазинов, поскольку они «одеты» в яркую и красочную упаковку с изображением креативных галстуков с различными рисунками и символикой, как свидетельство изысканного вкуса и высокого качества изделий, — отметил начальник отдела маркетинга предприятия Николай Карпечкин. — В эту же линейку вошли и мясные чипсы из говядины, а в ближайшее время мы освоим выпуск чипсов из свинины для гурманов и любителей пива.

Эта продукция рассчитана на самый широкий вкус потребителей. Она находится в среднем ценовом диапазоне. «Мы рассчитываем, что она будет пользоваться повышенным спросом не только на белорусском рынке, но и на внешнем благодаря отменному качеству и прекрасным вкусовым свойствам. Ведь при ее приготовлении используются только натуральные ингредиенты. Ею уже заинтересовались наши партнеры в России и других странах ЕАЭС. Кстати, новая продукция широко представлена на выставке “Белагро-2017” и пользуется повышенным вниманием у посетителей», — подчеркнул Николай Карпечкин.

По его словам, ребрендинг торговой марки и освоение выпуска новой продукции предприятие проводит с целью улучшения экономической эффективности работы. Для этого разработана поэтапная стратегия, и в настоящее время активно идет процесс внедрения новых разработок, ведется их выпуск в тестовом режиме. К примеру, в ближайшее время планируется приобрести новое оборудование для выпуска полуфабрикатов в полимерной упаковке, что увеличит сроки хранения мясных изделий с целью их реализации в крупные торговые сети в Беларуси и за рубежом.

Предприятие создано в 1905 году. Сегодня оно является одним из крупнейших в мясной промышленности Беларуси. Здесь освоен выпуск более 300 наименований мясных изделий: колбасы, изделия из свинины и птицы, субпродукты, полуфабрикаты мясные и др. Также здесь производят около 500 т пельменей в год 21-го наименования.