В Молдове открыто новое направление авиаперелетов Кишинев-Валенсия

Согласно намеченному плану, в Валенсию самолеты будут вылетать из Кишинева в 21:45, а прибудут в Испанию в 00:15 по местному времени. Вылет в обратное направление произойдет в 01:15. Полет займет 4 часа.

Авиаперелеты пассажиров будут проходить на борту самолета марки Airbus A320. Цена поездки от 85 евро.