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10:26 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове открыто новое направление авиаперелетов Кишинев-Валенсия

Одна из авиакомпаний заявила об открытии рейса в испанский город Валенсия. Перелеты буду осуществляться дважды в неделю: по вторникам и субботам.

Источник: Actualitati.md

Согласно намеченному плану, в Валенсию самолеты будут вылетать из Кишинева в 21:45, а прибудут в Испанию в 00:15 по местному времени. Вылет в обратное направление произойдет в 01:15. Полет займет 4 часа.

Авиаперелеты пассажиров будут проходить на борту самолета марки Airbus A320. Цена поездки от 85 евро.

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