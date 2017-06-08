«Нафтогаз» счел невозможными переговоры с «Газпромом» в России

«Такой позиции “Нафтогаз” неизменно придерживается с 2014 года как в переписках, так и во время официальных встреч с представителями российской компании», — говорится в сообщении украинской компании в четверг.

Вместе с тем «Нафтогаз» отмечает, что неоднократно подтверждал готовность провести переговоры в Брюсселе или в другом городе ЕС.

Как сообщалось, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев на днях предложил «Нафтогазу» провести переговоры в Москве для обсуждения вопроса транзита газа в Европу через Украину после 2019 года.