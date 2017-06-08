Ачинская компания через суд добивается права на ремонт Речного вокзала

Красноярская компания «Крастехснаб-Западный» подала в суд на службу по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. Фирма требует, чтобы представители службы разрешили компании «СтройАчинск» проводить работы по консервации Речного вокзала. Материалы дела опубликованы на официальном сайте Арбитражного суда.

Ачинская фирма обратилась в краевое министерство культуры с заявлением о выдаче разрешения на проведение ремонтных работ на объекте культурного наследия. Подрядчик собирался выполнить противоаварийные работы в здании Речного вокзала по ул. Дубровинского, 1. Однако компании отказали, сославшись на несогласованную проектную документацию и некорректный план.

«Считая отказ в выдаче разрешения по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия незаконным и необоснованным, ООО “Крастехснаб-Западный” обратилось в арбитражный суд», — говорится в сообщении.

Суд принял дело к производству. Первое судебное заседание состоится 31 июля 2017 года.

Добавим, красноярский Речной вокзал был построен в 1952 году по проекту Александра Голубева. Основные виды работ уже сделаны, опасение у собственника Николая Хапкова вызывает лестница, расположенная в южном крыле Речного вокзала. Именно она находится в аварийном состоянии и без дополнительного укрепления может обвалится в любой момент.