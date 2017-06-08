Водоканал назвал районы Екатеринбурга с лучшей питьевой водой

Согласно майским исследованиям холодная питьевая вода в распределительной сети уральской столицы соответствует всем санитарным нормам и правилам, наилучшие показатели зафиксированы в Верх-Исетском, Кировском и Чкаловском районах.

«Предприятие постоянно контролирует воду поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Также под постоянным наблюдением находится питьевая вода на выходе с сооружений водоподготовки и в распределительной сети. Круглосуточный контроль включает в себя около 2,5 тысячи исследований по 80 показателям качества», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Согласно исследованию в Верх-Исетском районе города значение показателя «мутность» в мае было ниже уровня определяемости, значение показателя «железо» — 0,085 миллиграмма при допустимых 0,3 миллиграмма на литр, значение показателя «марганец» также ниже среднегородского — 0,052 миллиграмма на литр при допустимых 0,1 миллиграмма.

Самое низкое значение показателя «окисляемость перманганатная» зафиксировано в Кировском — 2,88 при допустимых 5,0. В Чкаловском районе самый низкий в городе показатель «цветность» — 7,76 град при допустимых 20,00 град.