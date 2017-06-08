Водоканал назвал районы Екатеринбурга с лучшей питьевой водой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня, ИА УралПолит.Ru. МУП «Водоканал» составил рейтинг качества питьевой воды в районах Екатеринбурга.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня, ИА УралПолит.Ru. МУП «Водоканал» составил рейтинг качества питьевой воды в районах Екатеринбурга.
Согласно майским исследованиям холодная питьевая вода в распределительной сети уральской столицы соответствует всем санитарным нормам и правилам, наилучшие показатели зафиксированы в
«Предприятие постоянно контролирует воду поверхностных и подземных источников
Согласно исследованию в
Самое низкое значение показателя «окисляемость перманганатная» зафиксировано в Кировском — 2,88 при допустимых 5,0. В Чкаловском районе самый низкий в городе показатель «цветность» — 7,76 град при допустимых 20,00 град.