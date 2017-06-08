В Калининградской области запретили использовать несколько видов ветеринарных препаратов

Среди них:

— «Антидиарейко», регистрационное удостоверение № 724−3−4.14−2040 № ПВИ-3−0.3/01287 (серия Н-031, срок годности 12.2018) производства «Industrial Veterinaria, S. A. (Invesa)», Испания, по показателям «Витамин А», «Витамин Д3» и «Подлинность колистина сульфата», «Количественное содержание колистина сульфата» и «Количественное содержание сульфадимидина» отобранного Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

— «Антидиарейко», регистрационное удостоверение № 724−3−4.14−2040 № ПВИ-3−0.3/01287 (серия J-008, срок годности 05.2019) производства «Industrial Veterinaria, S. A. (Invesa)», Испания, по показателям «Витамин А», «Витамин Д3» и «Подлинность колистина сульфата», «Количественное содержание колистина сульфата» и «Количественное содержание сульфадимидина» отобранного Управлением Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

— «Антидиарейко», регистрационное удостоверение № 724−3−4.14−2040 № ПВИ-3−0.3/01287 (серия J-022, срок годности 06.2019) производства «Industrial Veterinaria, S. A. (Invesa)», Испания, по показателям «Витамин А», «Витамин Д3» и «Подлинность колистина сульфата», «Количественное содержание колистина сульфата» и «Количественное содержание сульфадимидина» отобранного Управлением Россельхознадзора по Челябинской области.

— Две пробы «Ганасупервита», регистрационное удостоверение 724−3−9.13−1376№ПВИ-3−0.2/01136 (серия Н-018, срок годности 11.2017) производства «Industrial Veterinaria, S. A. (Invesa)», Испания, по показателям «Витамин А», «Витамин В1», «Витамин В2», «Витамин В6», «Витамин Д3», «Витамин Е», «Витамин К3», «Витамин С», «подлинность меди сульфата пентагидрата», «подлинность цинка сульфата моногидрата», «содержание D- пантотената кальция», «содержание меди сульфата пентагидрата», «содержание цинка сульфата моногирдрата», отобранных Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области и Управлением Россельхознадзора по Свердловской области.

— «Левамизол 75», регистрационное удостоверение № 44−3−16.12−1006№ПВР-3−5.0/00525 (серия 484271115, срок годности 11.2017) производства ООО «Нита-Фарм», г. Саратов по показателю «токсичность», отобранного Управлением Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.

Россельхознадзор обязал территориальные управления Службы осуществить контроль за изъятием из обращения и уничтожением в установленном порядке вышеуказанных партий серий недоброкачественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

В этой связи реализации указанных серий лекарственных средств для ветеринарного применения приостанавливается, а их применение — запрещено.