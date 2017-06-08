Молдову ждет «наплыв» эмигрантов
С таким заявлением выступило британское издание The Telegraph, основываясь на данных проведенных исследований.
С таким заявлением выступило британское издание The Telegraph, основываясь на данных проведенных исследований.
Как утверждают британские журналисты, Республика Молдова заняла второе место в топе самых дешевых и привлекательных стран для эмигрантов.
Список был составлен исходя из целого перечня параметров, в число которых вошла стоимость жилья, продуктов питания, проезд на транспорте.
Кроме того, исследователи упомянули, что в Молдове самая меньшая протяженность дорог — всего 9 тысяч 532 километра.
На первом месте оказалась Индия, на третьем, после Молдовы, Непал. Всего в список вошли 20 стран.