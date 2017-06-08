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10:29 (мск), источник: Actualitati.md

Молдову ждет «наплыв» эмигрантов

С таким заявлением выступило британское издание The Telegraph, основываясь на данных проведенных исследований.

Источник: Actualitati.md

Как утверждают британские журналисты, Республика Молдова заняла второе место в топе самых дешевых и привлекательных стран для эмигрантов.

Список был составлен исходя из целого перечня параметров, в число которых вошла стоимость жилья, продуктов питания, проезд на транспорте.

Кроме того, исследователи упомянули, что в Молдове самая меньшая протяженность дорог — всего 9 тысяч 532 километра.

На первом месте оказалась Индия, на третьем, после Молдовы, Непал. Всего в список вошли 20 стран.

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Молдову ждет "наплыв" эмигрантов
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