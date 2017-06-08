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15:10 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани временно закрывается движение автотранспорта по улицам Карбышева и Курчатова

(Город Казань KZN.RU, 8 июня). В Казани временно закрывается движение автотранспорта по ул. Карбышева и ул. Курчатова.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 22.00 9 июня по 12 июля будет закрыта проезжая часть по ул. Карбышева (в районе дома № 50). Схема организации движения.

Кроме того, с 22.00 16 июня до 6.00 19 июня будет полностью закрыта проезжая часть по ул. Курчатова (в районе дома № 50 по ул. Карбышева). Схема организации движения.

Закрытия связаны производством работ по прокладке водопровода и канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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