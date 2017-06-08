В Волгограде начала работу ярмарка «Дары земли волгоградской»
Два дня, с 8 по 9 июня, в Ворошиловском районе Волгограда на Елецкой, 11 будет работать областная сельскохозяйственная ярмарка «Дары земли волгоградской».
Два дня, с 8 по 9 июня, в Ворошиловском районе Волгограда на Елецкой, 11 будет работать областная сельскохозяйственная ярмарка «Дары земли волгоградской».
Это уже третья акция в этом году.
С 10 до 17 часов посетители смогут приобрести овощи и плодоовощные консервы, масложировую продукцию, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, выпечку и сладости, безалкогольные напитки и многое другое. Производители получают возможность представить потребителям свой товар, реализовать его без посредников.
Как рассказали VOLGOGRADRU в облпромторге, в проекте уже приняли участие 30 предпринимателей и предприятий, реализовано более 20 тонн продукции местного производства.
Добавим, всего в волгоградском регионе для организации ярмарочной торговли предусмотрено 199 мест в 32 муниципальных образованиях. На территории Волгограда определено 37 площадок, из них 18 — для проведения муниципальных ярмарок.