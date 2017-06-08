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12:02 (мск), источник: Вести Приморье

АО «ГЛОНАСС» все свалило на покупателей: сами виноваты, что ввозят автомобили

7 июня АО «ГЛОНАСС» выпустило интересный пресс-релиз, в котором поделилось своей точкой зрения на сложившуюся ситуацию с ввозом подержанных авто в Россию с 1 января 2017 года. Его стоит прочитать полностью, мы же процитируем самое интересное.

Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на auto.mail.ru, с 1 января этого года все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории стран Таможенного союза, должны быть оборудованы устройствами вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС, он же в народе зовется «кнопка» или ГЛОНАСС). Импортируемые в РФ б/у автомобили тоже попадают под это правило. Вот только к 1 января никакой инструкции о том, как теперь обычному человеку ввозить авто в РФ, регулирующими органами опубликовано не было. Что нужно было делать с точки зрения АО «ГЛОНАСС»? Все просто: перестать покупать б/у автомобили за рубежом и не ввозить их в Россию. Цитируем:

«Таможенные брокеры на Дальнем Востоке, будучи осведомленными о требованиях технического регламента, не предупредили граждан, желающих ввезти подержанную иномарку, о том, что с 1 января 2017 г. такие транспортные средства должны быть оснащены УВЭОС. Это привело к созданию кризисной ситуации: люди продолжают покупать и ввозить подержанные автомобили, но использовать их не могут, поскольку ввозимые транспортные средства не соответствуют требованиям технического регламента. Таким образом, за безответственность и корыстные мотивы брокеров должны отвечать граждане, вынужденные платить штрафы за простой автомобилей на складах».

Дальше АО «ГЛОНАСС» повествует, что они решили не бросать пострадавших от безответственных брокеров граждан в беде и приложили все усилия, чтобы организовать временный порядок действий при ввозе в РФ б/у авто и разрешить выдавать ПТС на такие машины. Спасли импорт, можно сказать. Но пострадавшие несостоявшиеся автовладельцы, ждущие «кнопок» в очередях, почему-то все равно ругаются. Еще бы не ругаться: за полгода на Дальний Восток было поставлено всего 5200 «кнопок» (для сравнения, прямо сейчас в одном из японских портов находится столько же машин, ожидающих отправки в РФ). Самое интересное, что по сведениям АО «ГЛОНАСС» постами Владивостокской таможни было выдано лишь 2858 ПТС с отметкой об установленном оборудовании. Куда делось еще 2,3 тысячи кнопок? Почему их не хватает и почему все недовольны? Есть ответ:

«Результаты инициированной АО “ГЛОНАСС” проверки в г. Владивостоке показали, что брокеры, приобретая и устанавливая оборудование, получая СБКТС, выходят на “Зеленый угол”, где перепродают автомобили уже с установленной аппаратурой с большой наценкой. Несоответствие количества поставленных в Приморье комплектов аппаратуры вызова экстренных оперативных служб и количества выданных ПТС также обусловлено тем, что граждане страны покупают автомобили и аппаратуру на Дальнем Востоке и далее едут в свой регион, оформляя автомобиль по месту жительства».

В общем, жажда наживы брокеров подставила немалое количество автомобилистов, а АО «ГЛОНАСС» всех спасает в меру сил. Теперь они обещают, что дефицит аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» на Дальнем Востоке устранят к августу: в июне будет отправлено 3496 комплектов оборудования, в июле — 5504 комплекта, и далее по нарастающей.

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