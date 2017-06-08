С июня в Ростовской области изменился порядок платы за общедомовые нужды
Начиная с июня жители Ростовской области будут платить за общедомовые нужды по новым тарифам, рассказал заместитель министра ЖКХ региона Валерий Былков.
Начиная с июня жители Ростовской области будут платить за общедомовые нужды по новым тарифам, рассказал заместитель министра ЖКХ региона Валерий Былков.
«Утверждённые нормативы на электроэнергию делятся на две группы по признаку наличия или отсутствия в доме светодиодного освещения. Если многоквартирный дом оснащён светодиодными лампами в стопроцентном объёме, то норматив упадёт практически в 9 раз, и вместо 0,6 киловатта на кв м помещения общего пользования теперь будет установлен норматив 0,07 киловатта. Снижение норматива составляет 88% от ранее действовавшего», — рассказал Валерий Былков.
По его словам, норматив также будет зависеть от оснащённости дома дополнительным оборудованием, в частности домофоном и лифтом. Однако, по его словам, незначительный рост платы за общедомовые нужды коснётся лишь домов с лифтами, в остальных плата должна уменьшиться.