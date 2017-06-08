С июня в Ростовской области изменился порядок платы за общедомовые нужды

«Утверждённые нормативы на электроэнергию делятся на две группы по признаку наличия или отсутствия в доме светодиодного освещения. Если многоквартирный дом оснащён светодиодными лампами в стопроцентном объёме, то норматив упадёт практически в 9 раз, и вместо 0,6 киловатта на кв м помещения общего пользования теперь будет установлен норматив 0,07 киловатта. Снижение норматива составляет 88% от ранее действовавшего», — рассказал Валерий Былков.

По его словам, норматив также будет зависеть от оснащённости дома дополнительным оборудованием, в частности домофоном и лифтом. Однако, по его словам, незначительный рост платы за общедомовые нужды коснётся лишь домов с лифтами, в остальных плата должна уменьшиться.