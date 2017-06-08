С. Левченко поручил проверять все корма, ввозимые в Приангарье с запада РФ

«У нас стабильно увеличивается количество собственных кормов, но мы пока продолжаем их ввозить, и их проверка должна быть стопроцентной», — пояснил глава области.

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Александр Сербиян сообщил, что пробы кормов, кормовых добавок направляются в Иркутскую межобластную ветлабораторию и всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. Корма и кормовые добавки ввозят из 22 регионов страны. Наибольшее количество партий поставляется из Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев. Вывоз идёт в 17 регионов РФ.

«На стационарном посту в Слюдянке за пять месяцев 2017 года проконтролирована перевозка 54 партий различных видов кормов общей массой 930 тонн, — отметил Александр Сербиян. — Выявлено 13 случаев перевозки кормов без ветеринарных сопроводительных документов общей массой 250 тонн, наложены штрафы».

На заседании также обсудили мероприятия по пресечению незаконного оборота водных биологических ресурсов и противодействию незаконному обороту синтетических сетных орудий вылова. Как отметил руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Виталий Молоков, с начала 2017 года на рыбохозяйственных водоемах Иркутской области выявлено 774 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму около 1,3 млн рублей. Предъявлено исков в возмещение ущерба, нанесенного водным биоресурсам, на сумму 192 тыс. рублей. В правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности направлено шесть материалов. Нарушения, связанные с незаконным выловом омуля, хариуса, щуки выявили в Усть-Илимском и Ольхонском районах области. Наибольшее число правонарушений, связанных с незаконным оборотом водных биоресурсов, произолшло в Иркутском, Ольхонском, Братском, Балаганском, Усть-Илимском и Слюдянском районах.