Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Решена судьба теплохода, прибывшего в Россию вместо Украины
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
СМИ: Татьяна Васильева осмелилась выложить фото без парика
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10Теракт в Лондоне
11:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

С. Левченко поручил проверять все корма, ввозимые в Приангарье с запада РФ

О необходимости организовать на западе Иркутской области круглосуточный пост для проверки качества ввозимых в регион кормов и кормовых добавок заявил губернатор Сергей Левченко на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в области, сообщает 8 июня 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

«У нас стабильно увеличивается количество собственных кормов, но мы пока продолжаем их ввозить, и их проверка должна быть стопроцентной», — пояснил глава области.

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Александр Сербиян сообщил, что пробы кормов, кормовых добавок направляются в Иркутскую межобластную ветлабораторию и всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. Корма и кормовые добавки ввозят из 22 регионов страны. Наибольшее количество партий поставляется из Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев. Вывоз идёт в 17 регионов РФ.

«На стационарном посту в Слюдянке за пять месяцев 2017 года проконтролирована перевозка 54 партий различных видов кормов общей массой 930 тонн, — отметил Александр Сербиян. — Выявлено 13 случаев перевозки кормов без ветеринарных сопроводительных документов общей массой 250 тонн, наложены штрафы».

На заседании также обсудили мероприятия по пресечению незаконного оборота водных биологических ресурсов и противодействию незаконному обороту синтетических сетных орудий вылова. Как отметил руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Виталий Молоков, с начала 2017 года на рыбохозяйственных водоемах Иркутской области выявлено 774 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму около 1,3 млн рублей. Предъявлено исков в возмещение ущерба, нанесенного водным биоресурсам, на сумму 192 тыс. рублей. В правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности направлено шесть материалов. Нарушения, связанные с незаконным выловом омуля, хариуса, щуки выявили в Усть-Илимском и Ольхонском районах области. Наибольшее число правонарушений, связанных с незаконным оборотом водных биоресурсов, произолшло в Иркутском, Ольхонском, Братском, Балаганском, Усть-Илимском и Слюдянском районах.

С начала года у правонарушителей изъято 727 сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов общей длиной более 36700 метров. Этот показатель снизился по сравнению с 2016 годом почти в два раза: за пять месяцев прошлого года было изъято 1300 сетей общей длиной свыше 75500 метров. Большинство сетей изъяли в ходе рейдов на Иркутском, Братском, Усть-Илимском водохранилищах и озере Байкал.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
МАК: следов взрывчатки на разбившемся польском Ту-154 не было
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
В Великобритании начались досрочные парламентские выборы
На президентских выборах в России сделают ставку на молодежь
Экс-главбух «Седьмой студии» пошла на сделку со следствием
Месси согласился продлить контракт с «Барселоной»
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео) Максим Галкин опубликовал трогательный видеоролик с участием маленького Гарри.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь