В Омске расширят улицу 10 лет Октября

Там многие годы находился заброшенный дом, который не так давно снесли, а землю под ним выкупила мэрия. Таким образом, теперь представляется возможным завершить работы по реконструкции улицы 10 лет Октября, которая проводилась порядка 10 лет назад.

Для выполнения строительно-монтажных работ потребуется порядка 2,5 млн рублей, в рамках которых будут обустроены тротуары, ливневка, перенесены опоры ЛЭП и фонарей и непосредственно расширена проезжая часть. Департамент строительства намерен в июле внести правки в бюджет на проектирование данные работ.

«Проект, понимаете, он был. Но, во-первых, предполагаю, этот проект уже неактуален совсем, а во-вторых, мы может делать эту дорогу либо как реконструкцию, либо как капитальный ремонт», — выступил глава депстроя Илья Трушников.

Сейчас в департаменте ищут исходный проект реконструкции, после чего будет решаться, каким способом расширять дорогу.