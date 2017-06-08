В Омске расширят улицу 10 лет Октября
В Омске в июле планируют начать работы по расширению улицы 10 лет Октября в районе улицы Декабристов.
В Омске в июле планируют начать работы по расширению улицы 10 лет Октября в районе улицы Декабристов.
Там многие годы находился заброшенный дом, который не так давно снесли, а землю под ним выкупила мэрия. Таким образом, теперь представляется возможным завершить работы по реконструкции улицы 10 лет Октября, которая проводилась порядка 10 лет назад.
Для выполнения
«Проект, понимаете, он был. Но,
Сейчас в департаменте ищут исходный проект реконструкции, после чего будет решаться, каким способом расширять дорогу.