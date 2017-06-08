Конструкторское бюро «Черноморец» включили в состав «Севморзавода»

Соответствующее постановление принято на заседании правительства города в четверг.

«Данным постановлением мы реорганизовываем «Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе» путем присоединения к нему ГУП «Центральное конструкторское бюро «Черноморец». Правопреемником будет считаться «Севморзавод», — сказал директор городского департамента экономики Элимдар Ахтемов.

Директор ЦКБ «Черноморец» Павел Вершинин рассказал РИА Новости (Крым), что конструкторское бюро в составе «Севморзавода» сохранит свой профиль и продолжит работу. «Сегодня наш портфель заказов, который связан с гособоронзаказом, составляет 30 млн рублей. В ЦКБ трудится 39 специалистов», — отметил он.