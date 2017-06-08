Конструкторское бюро «Черноморец» включили в состав «Севморзавода»

Соответствующее постановление принято на заседании правительства города в четверг.
«Данным постановлением мы реорганизовываем «Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе» путем присоединения к нему ГУП «Центральное конструкторское бюро «Черноморец». Правопреемником будет считаться «Севморзавод», — сказал директор городского департамента экономики Элимдар Ахтемов.
Директор ЦКБ «Черноморец» Павел Вершинин рассказал РИА Новости (Крым), что конструкторское бюро в составе «Севморзавода» сохранит свой профиль и продолжит работу. «Сегодня наш портфель заказов, который связан с гособоронзаказом, составляет 30 млн рублей. В ЦКБ трудится 39 специалистов», — отметил он.
По словам Вершинина, в ближайшее время «Черноморец» перебазируется из центра города на территорию «Севморзавода».
ЦКБ «Черноморец» специализируется на разработке технической документации для постройки, ремонта, модернизации кораблей и судов военно-морского флота, проектировании судов специального назначения.
В конце 2015 года основные производственные мощности «Севморзавода» были переданы в аренду филиалу АО «Центр судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сроком на 49 лет.