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12:32 (мск), источник: РИА Крым

Конструкторское бюро «Черноморец» включили в состав «Севморзавода»

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя включило ГУП «Центральное конструкторское бюро «Черноморец» в состав ГУП «Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе».

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее постановление принято на заседании правительства города в четверг.

«Данным постановлением мы реорганизовываем «Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе» путем присоединения к нему ГУП «Центральное конструкторское бюро «Черноморец». Правопреемником будет считаться «Севморзавод», — сказал директор городского департамента экономики Элимдар Ахтемов.

Директор ЦКБ «Черноморец» Павел Вершинин рассказал РИА Новости (Крым), что конструкторское бюро в составе «Севморзавода» сохранит свой профиль и продолжит работу. «Сегодня наш портфель заказов, который связан с гособоронзаказом, составляет 30 млн рублей. В ЦКБ трудится 39 специалистов», — отметил он.

По словам Вершинина, в ближайшее время «Черноморец» перебазируется из центра города на территорию «Севморзавода».

ЦКБ «Черноморец» специализируется на разработке технической документации для постройки, ремонта, модернизации кораблей и судов военно-морского флота, проектировании судов специального назначения.

В конце 2015 года основные производственные мощности «Севморзавода» были переданы в аренду филиалу АО «Центр судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сроком на 49 лет.

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