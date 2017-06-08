Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему «Генерал Ватутин» сбежал с Украины в РФ
Это норма: пять мифов о сексе
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Гоша Куценко стал многодетным отцом
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Орбакайте рассказала правду о состоянии Пугачевой - СМИ
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
СМИ: Татьяна Васильева осмелилась выложить фото без парика
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Теракт в Лондоне
11:45 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярской филармонии прошли обыски

В Краевой филармонии сотрудники ФСБ провели обыски.

Источник: РИА "Новости"

В Краевой филармонии сотрудники ФСБ провели обыски.

Сегодня, 8 июня, в социальных сетях появились сообщения о том, что в здании Красноярской краевой филармонии сотрудники управления ФСБ России по Красноярскому краю провели обыски. В самом ведомстве информацию не подтвердили, но и не опровергли. «У меня нет информации о том, что там проводится, но, возможно, оперативно-розыскные мероприятия и велись», — пояснила пресс-секретарь управления Марина Моисеева.

Директор филармонии Юлия Кулакова заметила, что проверка действительно была, но являлась «плановой». «Слово “обыск” точно не актуально. У нас была проверка, но они проходят практически раз в месяц. Все по запросу мы выдали. Это были именно ФСБ, но у нас традиционно работа с ними идет, структура большая, писем много и мы уже настолько привыкли, что предоставляем некие документы», — рассказала директор филармонии.

Однако, как пояснил источник Newslab.ru в правоохранительных органах, проверка не была плановой. Причины проверки в ФСБ обещали сообщить позднее.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В красноярской филармонии прошли обыски
МАК: следов взрывчатки на разбившемся польском Ту-154 не было
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
Тереза Мэй проголосовала на парламентских выборах
На президентских выборах в России сделают ставку на молодежь
Масляева признала вину по делу о хищении госсредств
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео) Максим Галкин опубликовал трогательный видеоролик с участием маленького Гарри.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь