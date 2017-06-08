В красноярской филармонии прошли обыски

В Краевой филармонии сотрудники ФСБ провели обыски.

Сегодня, 8 июня, в социальных сетях появились сообщения о том, что в здании Красноярской краевой филармонии сотрудники управления ФСБ России по Красноярскому краю провели обыски. В самом ведомстве информацию не подтвердили, но и не опровергли. «У меня нет информации о том, что там проводится, но, возможно, оперативно-розыскные мероприятия и велись», — пояснила пресс-секретарь управления Марина Моисеева.

Директор филармонии Юлия Кулакова заметила, что проверка действительно была, но являлась «плановой». «Слово “обыск” точно не актуально. У нас была проверка, но они проходят практически раз в месяц. Все по запросу мы выдали. Это были именно ФСБ, но у нас традиционно работа с ними идет, структура большая, писем много и мы уже настолько привыкли, что предоставляем некие документы», — рассказала директор филармонии.

Однако, как пояснил источник Newslab.ru в правоохранительных органах, проверка не была плановой. Причины проверки в ФСБ обещали сообщить позднее.