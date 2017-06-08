Набережную Оби в Новосибирске начнут реконструировать к ЧМ-2018 по футболу летом
К чемпионату мира здесь должна появиться
К чемпионату мира здесь должна появиться
НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Реконструкция набережной реки Обь в Новосибирске, где к ЧМ-2018 по футболу должна появиться
«Сюда привлечены средства федерального бюджета. Прошла экспертизу документация, объявлен конкурс. Итоги конкурса предполагается к середине июля подвести и приступить непосредственно к работам», — сказал Локоть.
Как ранее сообщалось, набережная Оби в Новосибирске вошла в приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», рассчитанный на реализацию в 2017—2018 гг. Стоимость проекта оценивается в сумму порядка 140 млн рублей. Концепция предполагает реконструкцию и благоустройство территории площадью 18 га.
На территории обновленной набережной появится
Реконструкцию набережной Оби в Новосибирске городские власти обсуждают более 10 лет. Единственная в городе набережная реки была построена еще в советское время и сейчас пришла в запустение. В 2016 году представители мэрии оценивали полноценную реконструкцию с организацией различных тематических зон (рекреационной, спортивной