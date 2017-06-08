Набережную Оби в Новосибирске начнут реконструировать к ЧМ-2018 по футболу летом

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Реконструкция набережной реки Обь в Новосибирске, где к ЧМ-2018 по футболу должна появиться фан-зона для болельщиков, начнется в июле 2017 года, сообщил в четверг журналистам мэр города Анатолий Локоть.

«Сюда привлечены средства федерального бюджета. Прошла экспертизу документация, объявлен конкурс. Итоги конкурса предполагается к середине июля подвести и приступить непосредственно к работам», — сказал Локоть.

Как ранее сообщалось, набережная Оби в Новосибирске вошла в приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», рассчитанный на реализацию в 2017—2018 гг. Стоимость проекта оценивается в сумму порядка 140 млн рублей. Концепция предполагает реконструкцию и благоустройство территории площадью 18 га.

На территории обновленной набережной появится фан-зона фестиваля «Футбольное лето», приуроченного к чемпионату мира по футболу 2018 года. По прогнозам властей, ее посетят не менее миллиона человек.