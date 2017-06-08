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13:18 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов снял карантин по птичьему гриппу‍ в трех районах РТ и Дербышках

Президент РТ Рустам Минниханов отменил ранее введенный карантин по гриппу птиц на территориях Нурлатского, Ютазинского и Рыбно-Слободского районов и в Дербышках. Об этом сообщается в указе, опубликованном официальном сайте президента РТ.

Снятие ограничений касается частных подворий в городе Нурлат, части территории фермы, используемой крестьянским хозяйством «Хамидуллин З. З.» для содержания домашней птицы в Нурлате и у деревни Чувашская Менча Нурлатского района. Ранее введенные ограничения сняты также в нескольких частных подворьях в селе Шумково Рыбно-Слободского района, в селе Абсалямово Ютазинского района и в жилом массиве Дербышки.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина в четырех районах республики 16 мая.

После этого на птицефабрике была уничтожена вся птица.

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