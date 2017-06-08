В Волгограде хотят построить канатную дорогу

Как стало известно, инвестпроект презентовали на завершившимся недавно Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017).

По плану канатная дорога должна связать правый берег Волги и остров Сарпинский, который является частью Кировского района Волгограда, однако отделен от города руслом реки. Проект планируется реализовать через ГЧП. Длина дороги составит 1200 метров, при этом перепад высот всего 20 метров. Предполагается, что на дороге будет работать семь кабинок, при этом весь путь каждая из них должна проходить за четыре минуты. Пропускная способность рассчитана 700 человек в час.

Канатная дорога обеспечит постоянное сообщение с островом, на котором круглый год проживает около 900 человек. Наряду с этим чиновники намерены привлечь на остров отдыхающих.