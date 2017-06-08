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11:54 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Суд прекратил дело о банкротстве МП «Нижегородские бани»

МП «Нижегородские бани» полностью погасило задолженность по налогам.

Арбитражный суд Нижегородской области прекратил дело о банкротстве МП «Нижегородские бани», решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Напомним, что инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району подала в Арбитражный суд иск о признании МП «Нижегородские бани» банкротом. По данным налоговой службы, общая сумма задолженности составляла около 8,5 млн рублей.

Муниципальное предприятие направило в суд отзыв, в котором сообщило о полном погашении задолженности. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для введения процедуры наблюдения в отношении МП «Нижегородские бани», дело о банкротстве прекращено.

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