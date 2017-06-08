В Челябинске закроют движение на нескольких улицах

В частности, из-за ремонта асфальтобетонного покрытия по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта ограничено движение транспорта, в том числе общественного пассажирского, с 8 часов утра 7 июня до 10 часов вечера 13 июня.

Для проведения работ по реконструкции участка тепломагистрали будет закрыто движение транспорта с 8 часов утра 8 до 8 часов вечера 14 июня по улице Тухачевского на участке между домами № 3 и № 5 по улице Барбюса.

В связи с производственными работами по выносу газопровода с 7 июня по 7 июля будет прекращено движение транспорта в Советском районе по улице Яблочкина от дома № 10 до улицы Омской.

В Тракторозаводском районе продлены работы по ремонту теплотрассы по улице Артиллерийской. Движение транспорта закрыто с 8 часов вечера 9 июня до 6 часов утра 12 июня.

Также в связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети с 8 часов вечера 9 июня до 6 часов утра 19 июня будет ограничено движение транспорта по улице Доватора от дома № 35 до дома № 55 по улице Воровского.

Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.