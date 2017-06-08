Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Финансисты рассказали, что будет с курсом евро в концу месяца
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Орбакайте рассказала правду о состоянии Пугачевой - СМИ
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
15Happy Birthday, Mr. President
14:06 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске закроют движение на нескольких улицах

В связи с ремонтными работами в Челябинске будет ограничено и частично перекрыто движение на нескольких улицах, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, из-за ремонта асфальтобетонного покрытия по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта ограничено движение транспорта, в том числе общественного пассажирского, с 8 часов утра 7 июня до 10 часов вечера 13 июня.

Для проведения работ по реконструкции участка тепломагистрали будет закрыто движение транспорта с 8 часов утра 8 до 8 часов вечера 14 июня по улице Тухачевского на участке между домами № 3 и № 5 по улице Барбюса.

В связи с производственными работами по выносу газопровода с 7 июня по 7 июля будет прекращено движение транспорта в Советском районе по улице Яблочкина от дома № 10 до улицы Омской.

В Тракторозаводском районе продлены работы по ремонту теплотрассы по улице Артиллерийской. Движение транспорта закрыто с 8 часов вечера 9 июня до 6 часов утра 12 июня.

Также в связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети с 8 часов вечера 9 июня до 6 часов утра 19 июня будет ограничено движение транспорта по улице Доватора от дома № 35 до дома № 55 по улице Воровского.

Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Челябинской области взят под стражу почтальон из Москвы, который довел до самоубийства 14 девочку
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Арабские страны готовят список требований к Катару
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
Тереза Мэй проголосовала на парламентских выборах
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Из старого «Соляриса» сделали новый ультрабюджетный седан На автосалоне в китайском Чунцине дебютировала новая модель марки Hyundai — недорогой компактный седан Reina
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
На рынок Петербурга вывели на треть больше жилья
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь