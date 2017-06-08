В Кишиневе услуги такси подорожали на 10 леев
В некоторых столичных службах такси были озвучены новые тарифы: в час пик с 17 до 19 часов цена на поездку по району автоматически увеличивается на 10 леев, об этом сообщает kp.md.
В некоторых столичных службах такси были озвучены новые тарифы: в час пик с 17 до 19 часов цена на поездку по району автоматически увеличивается на 10 леев, об этом сообщает kp.md.
Однако, в большинстве служб цены не изменились, поездка по району обойдется в 30 леев, а если это периферийный район 35. А за
Actualitati.md напоминает, цены на такси увеличивались в 2012 году на 5 леев, и в 2014 году в среднем от 5−10 леев за поездку по району.