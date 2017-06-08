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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Вышедший из Киева лайнер «Генерал Ватутин» прибыл в Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Вышедший из Киева лайнер «Генерал Ватутин» прибыл в порт Ростова-на-Дону, где пройдет таможенный контроль.

Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер «Генерал Ватутин» изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания «Думская», 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый «горящий тур». Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что «Генерал Ватутин» направляется из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.

Также сообщалось, что судном владеет собственник из России, которому оно было продано компанией гражданина Кипра. На борту лайнера находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

Ранее появилась информация, что лайнер будет поставлен на внутренние речные маршруты в РФ уже в 2018 году. Как выяснил «Вестник АТОР», продавать туры на рейсы нового лайнера будет круизная компания «Инфофлот». Теплоход был приобретен сейшельской компанией Skypoint. Управлять теплоходом в России эта компания будет через свою «дочку» (российское юрлицо), с которой и будет эксклюзивно сотрудничать «Инфофлот».

«Генерал Ватутин» — круизный четырехпалубный теплоход, который курсирует по Днепру и Черному морю. На судне оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. На судне также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.

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