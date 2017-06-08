В Калининграде запустили новые очистные сооружения

Строительство его ввелось с 60-х годов прошлого века. Обошлось практически в 2,5 миллиарда рублей. Несколько раз объект замораживался. Помогли инвесторы. Шведская компания завершила строительство очистных.

Константин Морозов, корреспондент:

— Для того чтобы понять, какая вода попадала в Балтийское море, до ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений, достаточно посмотреть на старые и новые первичные отстойники. В дальнейшем еще три фильтра обеззараживание бактериями и ультрафиолетом. Так, что вода попадает в залив абсолютно безвредная.

Строительство калининградских очистных началось в конце 60-х, во времена перестройки объект несколько раз замораживали. Все это время стоки шли в залив напрямую, со всеми отходами жизнедеятельности полумиллионного города. Несколько лет назад помочь достроить объект вызвались шведы. В результате российская сторона потратила 1,5 миллиардов рублей, гранты же от скандинавов пошли на приобретение оборудования. В выигрыше в итоге оказались обе стороны.

Феликс Алексеев, эколог:

— С запуском этих очистных сокращается, заканчивается сброс неочищенных стоков бассейн Балтийского моря на 73%, это по объёму воды, а по количеству загрязняющих веществ, в частности растворенных организмов, запуск этот очистных сокращает загрязнение Балтийского моря на 90%.

Очистные сооружения начали работать еще в 2016, но только в пусконаладочном режиме. Сейчас дан официальный старт. Мощность объекта 150 тысячи кубических метров стоков в сутки.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— Они эксплуатировались под нагрузкой в разном режиме довольно долгое время, и, собственно говоря, работают на полную мощность, и сейчас все стоки Калининграда, пропускает из очистных сооружений, они полностью удовлетворяют наши потребности, поэтому эту проблему мы сняли.

Глава региона отметил, в Калининградской области есть несколько населённых пунктов, где нет очистных сооружений. Антон Алиханов, рассказал, что средства на их строительство могут быть получены в рамках программы приграничного сотрудничества, а также с помощью привлечения международных грантов. Это позволит окончательно закрыть экологический вопрос в самом западном субъекте страны.