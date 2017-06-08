Потребительская активность воронежцев в мае превысила среднероссийскую

Сотрудники Финансового университета при правительстве РФ рассчитали индекс потребительских настроений россиян в мае 2017 года. В Воронежской области индекс финансовых настроений достиг -2,1 пункта, хотя в среднем по России он составил — 2,4. Итоги исследования опубликовали в четверг, 8 июня.

Воронежская область оказалась в середине рейтинга регионов РФ по уровню потребительской активности. Самой высокой активность была в Челябинской области (-1,4 пункта), самой низкой — в Нижегородской (-2,9). В большинстве регионов индекс колебался от -2 до -2,2 пунктов.

По данным аналитиков, в мае 2017 года доля сотрудников, уверенных в завтрашнем дне предприятий и организаций, где они работают, возросла на 6 пунктов (до 73%). Уровень удовлетворенности населения своей жизнью «просел» до 72% (против 76% в апреле). Оценка жителями своих доходов снизилась. Доля тех, кто может позволить себе купить новый автомобиль, составила 7%. С другой стороны, доля тех, кто относит себя к безработным, снизилась до 4%. Эксперты отметили, что падение потребительской активности россиян «можно считать временным отклонением от тенденции роста благополучия населения, которая началась в феврале 2017 года». Они спрогнозировали продолжение роста доходов россиян до лета 2018 года.

Справка РИА «Воронеж»