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13:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Потребительская активность воронежцев в мае превысила среднероссийскую

Индекс в регионе составил -2,1 пункта.

Сотрудники Финансового университета при правительстве РФ рассчитали индекс потребительских настроений россиян в мае 2017 года. В Воронежской области индекс финансовых настроений достиг -2,1 пункта, хотя в среднем по России он составил — 2,4. Итоги исследования опубликовали в четверг, 8 июня.

Воронежская область оказалась в середине рейтинга регионов РФ по уровню потребительской активности. Самой высокой активность была в Челябинской области (-1,4 пункта), самой низкой — в Нижегородской (-2,9). В большинстве регионов индекс колебался от -2 до -2,2 пунктов.

По данным аналитиков, в мае 2017 года доля сотрудников, уверенных в завтрашнем дне предприятий и организаций, где они работают, возросла на 6 пунктов (до 73%). Уровень удовлетворенности населения своей жизнью «просел» до 72% (против 76% в апреле). Оценка жителями своих доходов снизилась. Доля тех, кто может позволить себе купить новый автомобиль, составила 7%. С другой стороны, доля тех, кто относит себя к безработным, снизилась до 4%. Эксперты отметили, что падение потребительской активности россиян «можно считать временным отклонением от тенденции роста благополучия населения, которая началась в феврале 2017 года». Они спрогнозировали продолжение роста доходов россиян до лета 2018 года.

Справка РИА «Воронеж»

Финансовый университет при правительстве РФ — один из ведущих и старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, IT-специалистов, социологов и политологов. В последние годы вуз особенно активно занимается научно-исследовательской, консультационной и экспертно-аналитической деятельностью. Приоритетными для университета являются исследования по государственному заданию в рамках бюджетного финансирования.

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