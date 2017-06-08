Ивацевичский завод ЖБИ признан банкротом

Как сообщает пресс-служба экономического суда Брестской области, процесс ликвидации Ивацевичского завода ЖБИ был начат в феврале 2014 года согласно принятому решению внеочередного общего собрания акционеров, а также решению Брестского облисполкома.

2 июня 2017 года Ивацевичский завод ЖБИ согласно решению экономического суда Брестской области признан банкротом, в отношении должника открыто ликвидационное производство сроком до 1 июня 2018 года.

Управляющий по делу о банкротстве привел в качестве причин неплатежеспособности Ивацевичского завода ЖБИ прекращение производства по основному виду деятельности, превышение фактической себестоимости готовой продукции, находящейся на складе, над ее стоимостью по отпускным ценам, отсутствие собственных оборотных средств и привлечение кредитных средств, изнашиваемость активов (недвижимости).

Согласно решению экономического суда управляющий обязан в срок до 1 июня 2018 года завершить все необходимые действия по ликвидации предприятия, после завершения расчетов с кредиторами представить отчет по итогам ликвидационного производства с приложением необходимых документов.