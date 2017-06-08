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13:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске нашли нарушения в закупках муниципальных аптек на 1,2 млрд рублей

Аптечная сеть закупила парфюмерию и косметику на 1,2 млрд рублей у единственного поставщика, накануне в ФАС заявили, что подобная сделка «привести к ограничению конкуренции», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Новосибирске нашли нарушения в закупках муниципальных аптек на 1,2 млрд рублей, об этом сообщает пресс-служба УФАС по НСО.

По данным ведомства, 30 декабря 2016 года муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» закупила у единственного поставщика косметику и парфюмерию на 1,2 млрд рублей.

Договор был отнесен заказчиком к рамочному, поскольку в документации закупки отсутствовало техническое задание. Договор определял порядок поставки товаров, но предмет поставки не установлен, при этом указано, что «предмет должен иметь отношение к парфюмерным и косметическим средствам».

«При этом Документация не содержит ни примерного перечня товаров, ни перечня характеристик, позволяющих отнести тот или иной предмет к парфюмерным или косметическим товарам. Таким образом, определить что именно закупало МП “НАС” не представляется возможным», — заявили в ФАС.

Подобная ситуация, по словам антимонопольщиков, «договору не соответствует целям, принципам и требованиям Федерального закона» и «приводит или может привести к ограничению конкуренции».

Комиссия ФАС установила, что аптечная сеть нарушила антимонопольное законодательство.

Председатель Комиссии, заместитель руководителя Новосибирского УФАС России — Камнева Н. П. пояснила: «Проведение закупки по заключению рамочного договора создает возможность не включения обязательных условий и сведений в закупочную документацию, что не допустимо согласно положениям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”, а также может привести к неэффективному использованию денежных средств заказчиком, отсутствию конкуренции при проведении закупочной процедуры, нарушению обеспечения гласности и прозрачности закупки, а также к иным злоупотреблениям со стороны заказчика».

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