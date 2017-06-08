Красноярский тракт в Омске ремонтируют с помощью дорогого ресайклинга

Как пояснил заместитель директора бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Громов, смета работ была рассчитана с учетом того, что на пяти омских объектах будет применяться термопрофилирование, а на двух наиболее поврежденных — Красноярском тракте и на круговой развязке около ленинградского моста — ресайклинг.

Сегодня на пресс-конференции «Дорожный контроль» специалисты заявили, что в ходе масштабного ремонта дорог в Омске на некоторых объектах помимо традиционных технологий — фрезерования, выравнивающих и верхних слоев — будут применяться современные, например, ресайклинг и термопрофилирование.

Яков Вагнер, гендиректор ООО «Стройсервис», которое и будет выполнять сложную работу, пояснил, что в Омске, как правило, в дорожных работах под асфальт укладывают песок и щебень. С применением ресайклинга в основании лежит полужесткая плита, которая выдерживает сильную нагрузку.

Яков Вагнер, генеральный директор ООО «Стройсервис»:

— Эта технология усиливаем несущую способность дорожной одежды в целом. Мы перерабатываем старое существующее покрытие, добавляем туда необходимые компоненты, цемент, битумные эмульсии, все укладывается назад. Получается в результате полужесткая плита. Следом делают выравнивающий слой и верхний слой покрытия.

Дорогую и современную технологию решили использоваться именно на Красноярском тракте из-за его загруженности. Здесь проходит огромное количество большегрузов, также летом прибавляются автобусы, везущие детей в лагерь. Помимо прочего, тракт считается обводненным участком: земляное полотно переувлажненное из-за стоящей рядом воды. Отметим, ресайклинг впервые применили в прошлом году, когда ремонтировали Объездную дорогу.

Вторая технология, которая применяется в Омске в этом году — горячий ремиксер или термопрофилирование.

Яков Вагнер, генеральный директор ООО «Стройсервис»:

— Эта технология позволяет использовать 100% верхнего изношенного слоя бетона и улучшить его свойства посредством добавления различных материалов: битума или нового асфальта, следом все это укладывается обратно, а затем верхний слой. Эта технология немного дешевле ресайклинга, но по качеству не уступает.

Дорожные работы должны завершиться к 27 июля. Всего в Омске капитально отремонтируют 33 дороги.