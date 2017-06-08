В Новосибирске строительная компания задолжала около 10 млн руб. зарплаты
53 работникам организации не выплачена зарплата с декабря 2015 года по июнь 2016 года, а семи работникам — по сентябрь 2016 года.
53 работникам организации не выплачена зарплата с декабря 2015 года по июнь 2016 года, а семи работникам — по сентябрь 2016 года.
НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с невыплатой строительной компанией «СМУ № 10» почти 9,8 млн рублей зарплаты 60 работникам в Новосибирске, сообщили в
«Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты вознаграждения за труд работникам ООО «СМУ № 10» по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности», — сказали в ведомстве.
Как уточнили в