В Новосибирске строительная компания задолжала около 10 млн руб. зарплаты

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с невыплатой строительной компанией «СМУ № 10» почти 9,8 млн рублей зарплаты 60 работникам в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты вознаграждения за труд работникам ООО «СМУ № 10» по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности», — сказали в ведомстве.