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15:06 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирске строительная компания задолжала около 10 млн руб. зарплаты

53 работникам организации не выплачена зарплата с декабря 2015 года по июнь 2016 года, а семи работникам — по сентябрь 2016 года.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с невыплатой строительной компанией «СМУ № 10» почти 9,8 млн рублей зарплаты 60 работникам в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты вознаграждения за труд работникам ООО «СМУ № 10» по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности», — сказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 53 работникам организации не выплачена зарплата с декабря 2015 года по июнь 2016 года, а семи работникам — по сентябрь 2016 года. Организация задолжала сотрудникам почти 9,8 млн рублей, при этом, как отметили в прокуратуре, у нее имелась возможность выплатить зарплату.

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