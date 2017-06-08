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14:46 (мск), источник: Forbes.kz

Каждый третий алматинец не имеет даже заначки «на черный день»

Планирование и распределение семейного бюджета — один из показателей финансовой культуры населения. Компания АСТ Казахстан провела исследование, чтобы узнать, каков подход алматинцев к учету доходов и расходов в семье.

Источник: Forbes.kz

Значительная доля алматинцев создаёт сбережения. 19% респондентов сказали, что в их семье соблюдают следующее правило: сначала отложить определенную сумму, а оставшиеся деньги потратить на текущие нужды. В семьях 40% алматинцев тоже откладывают деньги, но только те суммы, которые остаются после оплаты текущих расходов.

Более трети алматинцев сказали, что в их семье вообще не создают сбережения, тратя то, что получают. Причем такой подход наиболее характерен для респондентов с доходом до 100 тыс. тенге — 50% респондентов в этой категории тратят весь свой доход на текущие нужды.

Большинство респондентов (67%) планируют свои расходы и доходы. Тогда как 29% опрошенных ответили, что в их семье не принято планировать бюджет. Причем, чем выше доход респондентов, тем больше доля тех, кто осуществляет планирование.

Из тех респондентов, кто планирует бюджет, больше 60% распределяют свои доходы и расходы на ближайший месяц. На полгода и на год планируют бюджет примерно одинаковые доли респондентов — 13% и 12% соответственно. И только 7% опрошенных осуществляют планирование своих доходов и расходов на более продолжительный срок — более одного года.

Чаще всего, алматинцы, делающие сбережения, делают это без определенной цели, на всякий случай (28%). Но есть, конечно, и те, кто копит деньги на что-то определенное. Представляем топ-5 таких целей: образование (19%); покупка квартиры или дома (16%); на «черный день» (10%); отдых, развлечения и путешествия (9%); лечение (7%).

Те респонденты, которые не делают сбережения, ответили, что, в первую очередь, стали бы копить на следующие цели (топ-5) — покупка квартиры или дома (17%); образование (15%); на отдых, развлечения, путешествия (14%); на всякий случай, про запас (12%); лечение (11%).

Комментарии
1
Юрий Сапунов
Потому что каждый 3 работает...как раб
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