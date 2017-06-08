Прожиточный минимум на Среднем Урале вырос на 205 рублей

Правительство Свердловской области утвердило уровень прожиточного минимума в регионе на третий квартал 2017 года. По сравнению со вторым он увеличился на 2,1% (205 рублей).

Средний уровень прожиточного минимума с июля будет составлять 10 183 рублей, для трудоспособного населения — 10 865 рублей, для пенсионеров — 8421 рубля и для детей — 10 492 рублей, передает «Уралинформбюро».

Повышение прожиточного минимума связано с инфляцией. От его величины напрямую зависит размер пенсий и социальных выплат.