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13:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Прожиточный минимум на Среднем Урале вырос на 205 рублей

Или на 2,1%.

Источник: УралИнформБюро

Правительство Свердловской области утвердило уровень прожиточного минимума в регионе на третий квартал 2017 года. По сравнению со вторым он увеличился на 2,1% (205 рублей).

Средний уровень прожиточного минимума с июля будет составлять 10 183 рублей, для трудоспособного населения — 10 865 рублей, для пенсионеров — 8421 рубля и для детей — 10 492 рублей, передает «Уралинформбюро».

Повышение прожиточного минимума связано с инфляцией. От его величины напрямую зависит размер пенсий и социальных выплат.

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