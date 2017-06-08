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13:55 (мск), источник: Om1.ru

Дорогу на омском метромосту будут ремонтировать по ночам

Метромост будут ремонтировать впервые со дня его создания. Днем с моста будут снимать старый асфальт, ночью — укладывать новый. Омичей просят перетерпеть неудобства и пробки, связанные с ремонтом дорог.

Масштабный ремонт дорог в Омске продлится до 27 июля. Омичам придется столкнуться с трудностями передвижения по городу и потерпеть до окончания дорожных работ. Впрочем, городские власти стараются минимизировать сложности с передвижением. Так, ремонт полотна на метромосту будут проводиться в основном по ночам, чтобы город не стоял в пробках по утрам и вечерам, когда омичи едут с одного берега на другой.

Ремонт на мосту будет проводить компания «СтройСервис». Как сегодня заявил генеральный директор организации Яков Вагнер, работы по замене асфальта на метромосту начнутся уже на следующей неделе.

Яков Вагнер, генеральный директор ООО «Стройсервис»:

— По ночам мы будем работать только на одной трети ширины, это максимум 3 метра. Однако снимать асфальт мы будем днем, как можно более аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Асфальт будем укладывать ночью. Сложностей и пробок быть не должно.

Полотно на мосту износилось вплоть до нижнего слоя, как пояснил Вагнер, от 0 до 3−4 сантиметров. Отметим, дорогу на метромосту будут ремонтировать впервые — его открыли в 2005 году.

Что касается ремонтных работ на других объектах, омичам придется корректировать свой маршрут, чтобы не стоять в пробках, которые обязательно появятся из-за ремонта дорог на омских улицах.

Первый вице-мэр Сергей Фроловпросит омичей потерпеть неудобства, пока в городе проходит ремонт дорог. Асфальтоукладчику нежелательно останавливаться, чтобы пропускать машины, иначе образуются трещины, которые проявятся через некоторые время, что негативно повлияет на качество дорожного полотна.

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