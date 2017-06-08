Дорогу на омском метромосту будут ремонтировать по ночам

Масштабный ремонт дорог в Омске продлится до 27 июля. Омичам придется столкнуться с трудностями передвижения по городу и потерпеть до окончания дорожных работ. Впрочем, городские власти стараются минимизировать сложности с передвижением. Так, ремонт полотна на метромосту будут проводиться в основном по ночам, чтобы город не стоял в пробках по утрам и вечерам, когда омичи едут с одного берега на другой.

Ремонт на мосту будет проводить компания «СтройСервис». Как сегодня заявил генеральный директор организации Яков Вагнер, работы по замене асфальта на метромосту начнутся уже на следующей неделе.

Яков Вагнер, генеральный директор ООО «Стройсервис»:

— По ночам мы будем работать только на одной трети ширины, это максимум 3 метра. Однако снимать асфальт мы будем днем, как можно более аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Асфальт будем укладывать ночью. Сложностей и пробок быть не должно.

Полотно на мосту износилось вплоть до нижнего слоя, как пояснил Вагнер, от 0 до 3−4 сантиметров. Отметим, дорогу на метромосту будут ремонтировать впервые — его открыли в 2005 году.

Что касается ремонтных работ на других объектах, омичам придется корректировать свой маршрут, чтобы не стоять в пробках, которые обязательно появятся из-за ремонта дорог на омских улицах.