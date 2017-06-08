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17:54 (мск), источник: АиФ Казань

Татарстанцы с начала 2017 года накопили 500 млн руб. долгов за газ

Неплатежи населения Татарстана за газ резко выросли с начала 2017 года, сообщил 8 июня на пресс-конференции генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков.

Источник: Аргументы и факты

За пять месяцев 2017 года жители республики накопили 500 млн рублей долгов за голубое топливо. В одной только Казани задолженность населения за голубое топливо за пять месяцев 2017 года достигла 148 млн рублей.

Рафкат Кантюков называет 500 млн рублей «очень большой цифрой». Львиную долю этой суммы составляют платежи за поставленное голубое топливо, долги же за техобслуживание газового оборудования — всего 40 млн рублей. Если долги не будут погашены, газовикам придется начислять пени и отрезать неплательщиков от газоснабжения.

«С начала года в республике ежемесячно на 100 млн рублей растет дебиторская задолженность населения, — сказал Рафкат Кантюков. — Особенно остро этот вопрос стоит в Казани, пригородах столицы, Лаишевском районе, в Челнах. Причём не платят люди, которые живут в достатке».

Рафкат Кантюков напомнил о том, что, если оплаты газа нет в течение трёх месяцев, то газовики имеют право временно приостановить подачу газа — до оплаты. При этом отключение (отрезание труб с помощью сварочного аппарата) и новое подключение требует дополнительных затрат. И эти затраты обязаны оплатить сами неплательщики.

На сегодня в Татарстане 1,5 млн абонентов — потребителей газа Общее потребление населения в республике составляет 1 млрд 900 кубометров газа в год. В связи с тем, что растет установка счетчиков и установка оборудования с повышенным КПД, потребление газа населением снижается. Всего же в Татарстане с учётом промышленных предприятий ежегодно потребляется 14,6 млрд кубометров газа.

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