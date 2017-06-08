Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Врач-диетолог назвал единственное, что надо убрать из рациона
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Орбакайте рассказала правду о состоянии Пугачевой - СМИ
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Шестидневная война
9Теракт в Манчестере
15:49 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области установили 35 тысяч «умных» счётчиков электроэнергии

В Калининградской области уже установлено 35 069 современных приборов учёта электроэнергии (это 52% от плана). Об этом сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».

Источник: Клопс.ru

Счётчики начали устанавливать с 2016 года, и до конца этого года должны установить ещё почти 32 тысячи приборов. Это позволит сократить потери электроэнергии на столько, сколько использует Калининград за два месяца. Экономия может достигнуть до 300 миллионов рублей в год.

Самый ощутимый эффект от внедрения «умных» счётчиков заметен в Неманском и Советском районах электрических сетей, где удалось снизить потери в сетях на 3,7 и 6,5 млн кВт/ч соответственно. Экономия от этого составила 20,5 миллиона рублей. В Неманском округе план по установке «умных» счётчиков перевыполнен, в Советском — выполнен на 94%.

Как установить

Для потребителей электроэнергии установка бесплатна. При замене счётчиков в ИЖД собственникам необходимо оплатить работы по замене вводов, если это необходимо.

«Умные» счётчики устанавливаются за пределами жилых помещений, что позволяет производить их обслуживание, не беспокоя потребителя. Снятие показаний производится дистанционно в одно и то же время. При этом показания приборов учёта автоматически передаются в сбытовую компанию для выставления счетов за потреблённую электрическую энергию. Современная система учёта потребления электроэнергии позволяет управляющим компаниям через личный кабинет контролировать объёмы её потребления жильцами.

Кроме этого, в ходе монтажа приборов учёта производится замена неизолированного провода на изолированный самонесущий провод (СИП) для повышения надёжности энергоснабжения и осуществляется разделение вводов для каждой квартиры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 "Включай, Жора": как чиновники проверяли готовность пляжей к купальному сезону (фото)
В Калининграде завершили монтаж покрытия кровли на стадионе к ЧМ-2018
"Включай, Жора": как чиновники проверяли готовность пляжей к купальному сезону (фото)
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
«Аль-Джазира» отказалась менять редполитику, несмотря на кризис
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
Медведев: в России любят получать государственные награды
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Из старого «Соляриса» сделали новый ультрабюджетный седан На автосалоне в китайском Чунцине дебютировала новая модель марки Hyundai — недорогой компактный седан Reina
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как обустроить маленький домик: 10 классных идей
Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь