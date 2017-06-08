В Калининградской области установили 35 тысяч «умных» счётчиков электроэнергии

Счётчики начали устанавливать с 2016 года, и до конца этого года должны установить ещё почти 32 тысячи приборов. Это позволит сократить потери электроэнергии на столько, сколько использует Калининград за два месяца. Экономия может достигнуть до 300 миллионов рублей в год.

Самый ощутимый эффект от внедрения «умных» счётчиков заметен в Неманском и Советском районах электрических сетей, где удалось снизить потери в сетях на 3,7 и 6,5 млн кВт/ч соответственно. Экономия от этого составила 20,5 миллиона рублей. В Неманском округе план по установке «умных» счётчиков перевыполнен, в Советском — выполнен на 94%.

Как установить

Для потребителей электроэнергии установка бесплатна. При замене счётчиков в ИЖД собственникам необходимо оплатить работы по замене вводов, если это необходимо.

«Умные» счётчики устанавливаются за пределами жилых помещений, что позволяет производить их обслуживание, не беспокоя потребителя. Снятие показаний производится дистанционно в одно и то же время. При этом показания приборов учёта автоматически передаются в сбытовую компанию для выставления счетов за потреблённую электрическую энергию. Современная система учёта потребления электроэнергии позволяет управляющим компаниям через личный кабинет контролировать объёмы её потребления жильцами.

Кроме этого, в ходе монтажа приборов учёта производится замена неизолированного провода на изолированный самонесущий провод (СИП) для повышения надёжности энергоснабжения и осуществляется разделение вводов для каждой квартиры.