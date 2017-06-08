Из Кишинева вывезли около 60% накопившегося мусора
Из Кишинева вывезли около 60-ти процентов мусора, накопившегося после закрытия свалки в Бубуечь. Коммунальщики третий день работают сверхурочно. Сейчас в городе — 170 рабочих и 64 спецмашины.
Из Кишинева вывезли около 60-ти процентов мусора, накопившегося после закрытия свалки в Бубуечь. Коммунальщики третий день работают сверхурочно. Сейчас в городе — 170 рабочих и 64 спецмашины.
В ближайшее время работать им придется без выходных. Чтобы предотвратить распространение инфекции, мусорные контейнеры моют и дезинфицируют. Отходы из города не вывозили пять дней — житель Бубуечь перекрыли дорогу к свалке.
Свозить туда мусор будут еще месяц. За это время муниципальные власти должны найти другое место для складирования отходов.