Из Кишинева вывезли около 60% накопившегося мусора

В ближайшее время работать им придется без выходных. Чтобы предотвратить распространение инфекции, мусорные контейнеры моют и дезинфицируют. Отходы из города не вывозили пять дней — житель Бубуечь перекрыли дорогу к свалке.

Свозить туда мусор будут еще месяц. За это время муниципальные власти должны найти другое место для складирования отходов.