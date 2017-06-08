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14:18 (мск), источник: Publika.md

Из Кишинева вывезли около 60% накопившегося мусора

Из Кишинева вывезли около 60-ти процентов мусора, накопившегося после закрытия свалки в Бубуечь. Коммунальщики третий день работают сверхурочно. Сейчас в городе — 170 рабочих и 64 спецмашины.

Источник: Publika.md

В ближайшее время работать им придется без выходных. Чтобы предотвратить распространение инфекции, мусорные контейнеры моют и дезинфицируют. Отходы из города не вывозили пять дней — житель Бубуечь перекрыли дорогу к свалке.

Свозить туда мусор будут еще месяц. За это время муниципальные власти должны найти другое место для складирования отходов.

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