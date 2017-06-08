В Новосибирске продолжают борьбу со стихийной торговлей

Клетчатые сумки, груда ящиков. Дешево и сердито — тапочки и халаты — овощи и букеты. Стройные ряды торговцев самоорганизуются на Морском проспекте рано утром и самоустраняются, как только на горизонте возникает что-то, похожее на проверку документов.

Ольга Дурных, Корреспондент: «Продавец из этой палатки исчез, как только мы здесь появились, и не пришел до сих пор. Бери — не хочу. Теоретически, если хозяин не платит за аренду, значит, и товар должен стоить дешевле. Но вот здесь, например, черешня по 200, столько же она стоит на крытом рынке».

И все же — хорошие скидки на улице есть. Обувь у Баро — в два-три раза дешевле, чем на рынке. Но легальную торговлю мужчина отрицает категорически. Тут Баро слукавил. Довольны не все. Информацию мы уточнили в районной администрации. Рынок, что закрыли — это 24 торговых места. Остались еще 100 — в торговых центрах «Арбуз», «Балтийский», «Городок» и «Меркурий». Почти все — бесплатные. И пустуют.

Григорий Волков, Начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Советского района: «Народу проще выйти и у себя возле дома или на Ильича продавать нелегально. В положенных местах нет интереса. Всем пенсионерам всех мы ждем в администрации Советского района, в отделе потребительского рынка. Всегда выслушаю, расскажу, что, где и куда есть возможность встать».

А пока — у каждого своя правда. Рейды по нелегальной торговле продолжатся. Новый рынок открывать в Советском районе в этом году не планируют.