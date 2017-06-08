Строительство долгостроя группы компаний «СУ-155» в Кстове Нижегородской области завершено

Согласно информации, на цели завершения строительства дома поступили средства в размере 105,909 млн. рублей. 7 июня инспекцией государственного строительного надзора Нижегородской области было выдано заключение о соответствия построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Кроме того, согласно оперативной информации о ходе работ по завершению строительства объектов группы компаний «СУ-155», для завершения строительства жилого дома № 5 по ул. Украинская в Нижнем Новгороде поступили средства в размере 104,644 млн.рублей. Там завершается монтаж панелей восьмого этажа, приступили к монтажу панелей девятого этажа, ведется монтаж наружных инженерных сетей.

Для достройки жилого дома № 14 по ул. Штеменко поступили средства в размере 149,346 млн. рублей: ведутся кровельные работы, установка оконных блоков, отделка мест общего пользования, устройство перегородок на лоджиях, монтаж внутренних инженерных систем, монтаж лифтового оборудования, завершается установка дверей в квартирах и в местах общего пользования.

В жилом доме № 10 по ул. Штеменко ведется монтаж технического этажа, монтаж оконных блоков, монтаж внутренних инженерных систем. Для строительства дома поступили средства в размере 151,437 млн. рублей.

На строительство жилого дома № 11 по ул. Штеменкопоступило 142,056 млн. рублей. Там завершается монтаж двадцать третьего этажа и производится монтаж оконных блоков.