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14:01 (мск), источник: Sputniknews.kz

Привет из Шанхая: два небоскреба построят китайцы в Шымкенте

АСТАНА, 8 июн — Sputnik. Китайская компания «Шанхай констракшн» намерена построить два 57-этажных небоскреба в Шымкенте, сообщила в четверг пресс-служба аима Южно-Казахстанской области.

Источник: Sputniknews.kz

По информации пресс-службы, в четверг аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с китайской делегацией, представители китайской компании «Шанхай констракшн» презентовали главе региона проект жилого комплекса, которого планируют возвести на территории «Шымкент сити».

«Центром композиции станут две башни-небоскреба, состоящие из 57 этажей. Башни получат название Шанхай-Тауэр и Шымкент-Тауэр, и станут символом дружбы между двумя городами. Общая площадь проекта составит более 300 тысяч квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

Идея создания этого жилого комплекса навеяна, прежде всего, историей Великого Шелкового пути, утверждают китайские инвесторы. Сам жилой комплекс образует старинные кварталы, которые будут носить названия древних исторических городов: Отырар, Сауран, Сагынак, Сайрам, Созак, находившихся на Великом Шелковом пути.

Китайская компания «Шанхай констракшн» имеет 60-летний опыт работы в строительной сфере и входит в десятку лучших компаний Китая. Помимо строительства компания занимается дизайном и эксплуатацией объектов, а также консалтингом.

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