Привет из Шанхая: два небоскреба построят китайцы в Шымкенте
АСТАНА, 8 июн — Sputnik. Китайская компания «Шанхай констракшн» намерена построить два 57-этажных небоскреба в Шымкенте, сообщила в четверг
АСТАНА, 8 июн — Sputnik. Китайская компания «Шанхай констракшн» намерена построить два 57-этажных небоскреба в Шымкенте, сообщила в четверг
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«Центром композиции станут две
Идея создания этого жилого комплекса навеяна, прежде всего, историей Великого Шелкового пути, утверждают китайские инвесторы. Сам жилой комплекс образует старинные кварталы, которые будут носить названия древних исторических городов: Отырар, Сауран, Сагынак, Сайрам, Созак, находившихся на Великом Шелковом пути.
Китайская компания «Шанхай констракшн» имеет 60-летний опыт работы в строительной сфере и входит в десятку лучших компаний Китая. Помимо строительства компания занимается дизайном и эксплуатацией объектов, а также консалтингом.