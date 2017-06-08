Привет из Шанхая: два небоскреба построят китайцы в Шымкенте

По информации пресс-службы, в четверг аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с китайской делегацией, представители китайской компании «Шанхай констракшн» презентовали главе региона проект жилого комплекса, которого планируют возвести на территории «Шымкент сити».

«Центром композиции станут две башни-небоскреба, состоящие из 57 этажей. Башни получат название Шанхай-Тауэр и Шымкент-Тауэр, и станут символом дружбы между двумя городами. Общая площадь проекта составит более 300 тысяч квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

Идея создания этого жилого комплекса навеяна, прежде всего, историей Великого Шелкового пути, утверждают китайские инвесторы. Сам жилой комплекс образует старинные кварталы, которые будут носить названия древних исторических городов: Отырар, Сауран, Сагынак, Сайрам, Созак, находившихся на Великом Шелковом пути.

Китайская компания «Шанхай констракшн» имеет 60-летний опыт работы в строительной сфере и входит в десятку лучших компаний Китая. Помимо строительства компания занимается дизайном и эксплуатацией объектов, а также консалтингом.