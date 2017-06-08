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14:18 (мск), источник: РИА Новости

В Севастополе проверяют данные о выдаче ветеранам половины квартиры

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Следователи Севастополя проверяют информацию из СМИ о выдаче ветеранам непригодных для проживания квартир, сообщила старший помощник руководителя севастопольского управления СК РФ Ольга Постнова.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о выдаче в канун Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны непригодных квартир на Античном проспекте. Внучка одного из ветеранов рассказала журналистам, что вместо целой квартиры пенсионеру предоставили половину: однокомнатная квартира разделена перегородкой, из подъезда установлены две входные двери, частично отсутствуют коммуникации.

«Следственным управлением будут изучены сведения, изложенные в материале, а также обстоятельства предоставления квартир, условия вселения и проживания ветеранов», — отметила Постнова.

Она добавила, что будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, а по результатам проверки принято процессуальное решение.

В свою очередь, в правительстве города уже опровергли информацию о несоответствии квартир санитарно-техническим нормам, а также о том, что ветеранам вместо отдельного жилья якобы выделялась одна квартира на двоих.

«В действительности упоминаемые факты не находят подтверждения… Данные жилые помещения были предварительно осмотрены ветеранами и их представителями. Согласно подписанным смотровым листам, квартиры были приняты ветеранами и их представителями без претензий и каких-либо замечаний», — говорится в сообщении правительства.

Власти подчеркнули, что каждая из квартир передана ветеранам с ремонтом, оборудованным санузлом, отоплением, электроснабжением и водоснабжением. По решению застройщика дополнительно установлены душевые кабинки, запланирована установка электроплит.

«Факты предоставления одной квартиры двум получателям также отсутствуют. Квартиры являются новыми и отличаются только планировкой. Закупка квартир проводилась исходя из возможностей городского бюджета и наличия соответствующего предложения на рынке недвижимости», — отмечается в сообщении.

В правительстве города заверили, что к ним не поступали жалобы со стороны собственников полученных квартир.

«В случае поступления таких жалоб они будут безотлагательно рассмотрены специальной комиссией», — подчеркивается в сообщении.

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