В Екатеринбурге с 1 октября введут повременной тариф оплаты проезда на общественном транспорте

Об этом эфире программы «Сумма мнений» на ЕТВ сообщил заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич.

«С 1 июля будет внедрен этот тариф в тестовом режиме на одном предприятии — Трамвайно-троллейбусном управлении, это будет делать в течение месяца тестовая группа. Далее, если оборудование покажет себя хорошо, на Трамвайно-троллейбусном управлении этот тариф будет отработан, с 1 августа в тестовом режиме мы планируем присоединение МОАП, а еще через месяц — коммерческих перевозчиков. Если все будет нормально работать, то после этих трех месяцев в тестовом режиме, с 1 октября, будет возможно внедрение повременного тарифа для жителей города на всем городском общественном транспорте», — пояснил Яскевич.

Зампредседателя комитета по транспорту отметил, что повременная оплата проезда будет возможна только по «Екарте». При этом в мэрии до сих пор не определились со временем поездки. Сейчас рассматриваются три варианта 30, 40, 60 минут.

Кроме того, в администрации уральской столицы планируют отказаться от перевозок пассажиров автобусами малой вместимости, на линию будет выходить транспорт со средней и большой вместимостью.

«С 1 июля отменяется часть маршрутов, а те маршруты, которые остаются, будут работать на новых условиях. Мы планируем отказаться от тех маршрутов, которые работают с машинами малого класса. В будущем в Екатеринбурге для перевозки пассажиров машин малого класса не будет. Будут только машины среднего и большого класса», — отметил Сергей Яскевич.

В 2018 году в Екатеринбурге появился 49 остановок общественного транспорта. Как пояснил зампредседателя комитета по транспорту, они необходимы для внедрения новой маршрутной сети.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», введение повременной оплаты проезда является частью реформы маршрутной сети Екатеринбурга, подготовка к которой идет уже сейчас. К 2019 году, на который запланировано введение транспортной реформы, планируется создать выделенные полосы общественного транспорта, а также отменить ряд дублирующих друг друга маршрутов.