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14:34 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии подорожали овощи

Башкортостанстат опубликовал статистику цен на товары и услуги в Башкирии за последний год.

Источник: Proufu.ru

Больше всего цены выросли на продукты питания, в частности на овощи и картофель, — примерно на 20−30%. Цены выросли и на свинину с птицей, мясные консервы, мед и кофе. Зато помидоры, огурцы, яйца, подсолнечное масло, сахар, мука и крупы, напротив, стали дешевле.

Среди непродовольственных товаров подорожали детская одежда, моющие средства, косметика, стройматериалы, шины и велосипеды.

Также с начала лета выросли цены на проезд в поездах, туры за рубеж и проживание в гостиницах. Выросли цены на торжественные мероприятия.

С другой стороны, стали дешевле общественный транспорт, сотовая связь, проценты на кредит.

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