В Башкирии подорожали овощи

Больше всего цены выросли на продукты питания, в частности на овощи и картофель, — примерно на 20−30%. Цены выросли и на свинину с птицей, мясные консервы, мед и кофе. Зато помидоры, огурцы, яйца, подсолнечное масло, сахар, мука и крупы, напротив, стали дешевле.

Среди непродовольственных товаров подорожали детская одежда, моющие средства, косметика, стройматериалы, шины и велосипеды.

Также с начала лета выросли цены на проезд в поездах, туры за рубеж и проживание в гостиницах. Выросли цены на торжественные мероприятия.

С другой стороны, стали дешевле общественный транспорт, сотовая связь, проценты на кредит.