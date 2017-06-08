Air Moldova прервала молчание: в чем причина задержек рейсов
КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Отечественный авиаперевозчик Air Moldova объяснил задержки рейсов
КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Отечественный авиаперевозчик Air Moldova объяснил задержки рейсов
«Компания Air Moldova информирует, что в связи с задержкой самолета курса
Тот самый рейс 9U 284
Авиаперевозчик объяснил, что «рейс
«Для получения деталей пассажиров, которые не смогли получить информацию
Там отметили, что «безопасность полетов и пассажиров — в приоритете компании Air Moldova. Просим прощения за причиненные неудобства».
Пользователи соцсетей резко прокомментировали публикую авиакомпании, отметив, что авиаперевозчик ввел в практику оповещать о задержках рейсов исключительно в соцсетях, да еще и с большим опозданием.