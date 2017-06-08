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15:16 (мск), источник: Sputnik.md

Air Moldova прервала молчание: в чем причина задержек рейсов

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Отечественный авиаперевозчик Air Moldova объяснил задержки рейсов 7—8 июня.

Источник: Sputnik.md

«Компания Air Moldova информирует, что в связи с задержкой самолета курса Париж-Кишинев по причине технической неполадки, которая на данный момент устраняется, были сделаны некоторые изменения в расписание полетов 08.06.2017», — отмечено на официальной странице Air Moldova в соцсети Facebook.

Тот самый рейс 9U 284 Париж-Кишинев, который должен был вылететь еще в среду в 19:30, отправится из столицы Франции только сегодня в 14:40. О том, что вслед за этой заминкой по цепочке произойдут другие задержки авиакомпания решила написать уже после того, как произошли изменения в сетке полетов, спустя практически 18 часов.

Авиаперевозчик объяснил, что «рейс Кишинев-Афины отправится в 19:00, рейс Кишинев-Тиват — в 15:00, а рейс Кишинев-Милан — в 19.30».

«Для получения деталей пассажиров, которые не смогли получить информацию из-за отсутствия контактов или из-за того, что не получили ответы на звонки в Air Moldova, просят обратиться к представителям компании в аэропорту или позвонить по телефону 022−830−830», — подчеркнули в компании.

Там отметили, что «безопасность полетов и пассажиров — в приоритете компании Air Moldova. Просим прощения за причиненные неудобства».

Пользователи соцсетей резко прокомментировали публикую авиакомпании, отметив, что авиаперевозчик ввел в практику оповещать о задержках рейсов исключительно в соцсетях, да еще и с большим опозданием.

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