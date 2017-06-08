На перспективу: ЕС может отменить роуминг для Украины
Европейский Союз может отменить роуминг для шести стран Восточного партнерства — Украины, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Беларуси и Армении.
Европейский Союз может отменить роуминг для шести стран Восточного партнерства — Украины, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Беларуси и Армении.
Об этом заявил глава отдела сервиса внешних действий Европы в ЕС Борис Ярошевич, передает «Грузия Онлайн».
«Если вы путешествуете странами инициативы Восточного партнерства, или из этих стран в Европе, тогда налог роуминге очень дорогой. Налог роуминге отменили в Европе, и сейчас мы хотим сделать то же самое с шестью странами-партнерами», — отметил он.
Это станет возможно при условии введения единого тарифа связи, согласованного с мобильными операторами, однако полная реализация данной инициативы будет возможна не ранее, чем 2020-го.