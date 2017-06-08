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14:57 (мск), источник: УНИАН

На перспективу: ЕС может отменить роуминг для Украины

Европейский Союз может отменить роуминг для шести стран Восточного партнерства — Украины, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Беларуси и Армении.

Источник: Reuters

Об этом заявил глава отдела сервиса внешних действий Европы в ЕС Борис Ярошевич, передает «Грузия Онлайн».

«Если вы путешествуете странами инициативы Восточного партнерства, или из этих стран в Европе, тогда налог роуминге очень дорогой. Налог роуминге отменили в Европе, и сейчас мы хотим сделать то же самое с шестью странами-партнерами», — отметил он.

Это станет возможно при условии введения единого тарифа связи, согласованного с мобильными операторами, однако полная реализация данной инициативы будет возможна не ранее, чем 2020-го.

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